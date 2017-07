Lance Livre 29-06-2017

Gian em Brasília

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), está em Brasília (leia reportagem nesta edição na Página de Região) para tentar reverter a possível perda de R$ 500 milhões, em quatro anos, do Imposto Sobre Serviços (ISS).

CNM

No mesmo dia da visita de Gian na Capital Federal, o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, se reuniu com representantes de entidades ligadas ao setor financeiro.

Mudanças na lei

O encontro foi destinado ao debate das mudanças na Lei Complementar 157/2016, que descentralizou a arrecadação do ISS.

Alternativas

Durante a reunião, a CNM e os representantes começaram a debater modos de operacionalizar a arrecadação do tributo em razão da atualização da legislação do ISS.

Publicação

de arrecadação

A Câmara de Ferraz quer obrigar a Prefeitura a publicar arrecadação com multas de trânsito.

Aumento da

transparência

O objetivo é aumentar a transparência na administração pública. A intenção é de que divulgação seja publicada no seu site oficial, até o dia 10 de cada mês, um relatório contendo o número de multas de trânsito aplicadas por agentes e os valores arrecadados com as penalidades.

Projeto de lei

O projeto de lei com esse objetivo foi apresentado pelo vereador José Aparecido Nascimento (PT), o Aparecido Marabraz.

Cumprimento

ao CBT

Em cumprimento ao artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), toda a verba proveniente de infrações cometidas por motoristas deve ser investida obrigatoriamente em sinalização viária, na educação de trânsito, na compra de uniformes e de tinta e na manutenção de semáforos.

Polêmica

Na cidade há uma polêmica em torno da quantidade de multas aplicada no trânsito.