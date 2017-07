Lance Livre 29-07-2017

Atendimento

A Câmara de Suzano emitiu um comunicado à população de que está atendendo na nova sede, localizada na Rua dos Três Poderes, número 65. As informações podem ser obtidas por meio do telefone 4744-800. E, o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Mudança

O comunicado foi feito porque anteriormente o Legislativo estava atendendo em um número provisório por conta da mudança.

Nova sede

A nova sede da Câmara foi inaugurada no final do ano passado e leva o nome de “Deputado José de Souza Candido”. Está em uma área de 8,8 mil metros quadrados (m²), com 4.275,5 metros quadrados de área construída.

Conta no

Instagram

A Suzano Papel e Celulose, empresa de base florestal e uma das maiores produtoras globais de celulose de eucalipto, entrou oficialmente no Instagram. Objetivo

O novo canal de comunicação foi criado com o objetivo de ampliar a conexão da empresa com a sociedade e com os colaboradores e, a partir do ambiente digital, evidenciar, entre outros temas, a relação entre o homem e a natureza.

Espaço para

contar histórias

"Buscamos ser uma organização cada vez mais aberta e colaborativa e esse novo canal será mais um espaço para contarmos nossas histórias", explica Marcela Porto, gerente executiva de Gestão da Comunicação da Suzano Papel e Celulose.

Perfis com outras mídias

"A ideia é que nossa presença no Instagram, por meio do @suzano_oficial, complemente os perfis que temos em outras mídias, trazendo um recorte mais visual e inspiracional, que é o foco dessa rede, de forma a traduzir quem somos, como e onde atuamos, no que acreditamos e para quais propósitos nos mobilizamos", complementa a gerente executiva.