Lance Livre 29-08-2017

Testes da Justiça Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vem realizando alguns experimentos durante os novos pleitos que estão ocorrendo em diversos municípios do país em virtude da cassação de registros ou mandatos de prefeitos e vice-prefeitos eleitos em 2016.

Assessoria

de Gestão

Encabeçados pela Assessoria de Gestão Eleitoral (AGEL) da Corte, os testes têm como objetivo principal tornar o processo eleitoral mais simples, prático, econômico e agradável para todos os envolvidos.

Novos pleitos

De acordo com a assessora de Gestão Eleitoral Sandra Damiani, a ideia dos experimentos nos novos pleitos surgiu a partir da avaliação das Eleições Municipais 2016.

Servidores

da Justiça

Ela conta que já há alguns anos os servidores da Justiça Eleitoral têm vontade de implementar uma série de ideias que busquem a melhoria do processo eleitoral, envolvendo desde o funcionamento da mesa receptora até a urna eletrônica.

Ideias em prática

Entretanto, muitas dessas ideias até então não eram postas em prática devido ao receio do insucesso, uma vez que não havia comprovação de que seriam eficazes.

Partidos Iguais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu nesta terça-feira (22) a notícia de criação do Partido Iguais, legenda que está em processo de formação.

67ª

Essa é a 67ª agremiação a informar a Justiça Eleitoral sobre sua criação. Entretanto, a notícia é apenas um dos requisitos que devem ser cumpridos para que o partido se torne apto a solicitar o registro definitivo de seu estatuto junto à Corte Eleitoral, não se constituindo em processo.

35 partidos

O Brasil conta hoje com 35 partidos políticos registrados no TSE. No momento, mais dois pedidos de registro estão em tramitação no Tribunal: o do partido Igualdade (IDE) e o do partido Muda Brasil (MD).