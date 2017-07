Lance Livre 30-06-2017

Entrevista

da SP/Rio

O secretário de Saúde de Suzano, médico Luis Claudio Rocha Guillaumon, será o entrevistado de hoje da Rádio SP/Rio 101.5 FM, uma emissora da Rede DS de Comunicação.

120 Minutos

A entrevista será concedida ao jornalista Ayl Marques dentro do Programa 120 Minutos.

Facebook

Além de sintonizar a rádio, o ouvinte-internauta poderá acompanhar a entrevista ao vivo pelo Facebook o DS, a partir das 8h30.

Assuntos

Guillaumon vai abordar assuntos referentes aos postos de saúde, investimentos no setor e fará um balanço da atuação da pasta nesses seis primeiros meses do governo municipal do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR).

Contra corrupção

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério Público Militar (MPM) celebraram Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo de conferir maior eficiência, eficácia e efetividade no combate aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil.

Cópia de dados

O acordo disciplina a extração, pelo MPM, de cópia de dados do cadastro eleitoral, com periodicidade bienal, contendo as seguintes informações: nome completo do eleitor, CPF, data de nascimento, filiação e número do título do eleitor.

Ministério Público

Caberá ao Ministério Público Militar manter o grau de confidencialidade atribuído ao TSE às informações a que tiver acesso.

Procurador-geral

O procurador-geral de Justiça Militar, Jaime de Cássio Miranda, abriu a solenidade enfatizando que há tempos a Justiça Militar busca aumentar a sua base de dados. “Com esse acordo celebrado hoje (ontem), estamos dando um passo significativo neste sentido, especificamente no que diz respeito ao combate à corrupção, preocupação de todas as instituições nacionais”, disse.