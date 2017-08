Lance Livre 31-08-2017

Eleições gerais

As eleições gerais, quando serão eleitos presidente, governadores, senadores, deputados federal e estadual, acontecem somente no ano que vem. No entanto, as amarrações políticas em torno de dobradinhas ou candidaturas já acontecem.

Nomes que

despontam

Alguns nomes despontam na região com “força total”. Um deles é o do ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Bertaiolli, que deve lançar seu nome ao cargo de deputado federal.

Dobradinhas

A discussão fica por conta da possível dobradinha que Bertaiolli deve fazer em Mogi. Cogita-se o nome do deputado estadual Marcos Damásio.

Situação

em Suzano

Em Suzano, além de nomes como o do atual deputado estadual Estevam Galvão (DEM), que tentará a reeleição, e de Israel Lacera (PTB), ontem surgiu a informação de que o ex-vereador Said Raful (PSD) pode ser candidato também à Assembleia Legislativa.

Deixar o partido

Para isso, já cogita-se que ele poderá deixar o partido para sair por outra sigla.

Jovens de

18 a 20 anos

Pesquisa realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre jovens de 18 a 20 anos revelou que a maioria deles – 59,6% – possui título de eleitor e votou na última eleição.

Relação da idade

A relação da idade com esse comportamento é efetiva, pois as taxas de entrevistados com título de eleitor e, entre esses, com voto na última eleição, são menores entre os mais jovens.

Prática

No entanto, segundo apontou a pesquisa, na prática esses jovens, na maioria, não participaram do pleito, não embarcaram no processo e nem discutiram com familiares ou amigos os rumos eleitorais do passado.

Seguiram os pais

No mais das vezes, esses jovens seguiram os pais ou votaram no candidato mais bem posicionado de acordo com as pesquisas de intenção de voto veiculadas na cidade.