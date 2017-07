Mulher embriagada invade Palácio do Jaburu

Uma mulher “aparentemente embriagada” pulou, na madrugada de sábado (1º), a cerca de segurança e entrou na área externa do Palácio do Jaburu, onde vive o presidente Michel Temer e sua família, em Brasília. De acordo com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o fato ocorreu por volta das 3h.

“Foram realizados disparos de arma de fogo de advertência e, em seguida, a segurança presidencial realizou a sua imobilização e detenção no estacionamento interno do Palácio”, informou o GSI, em nota.

Depois de identificada, a mulher foi conduzida à Polícia Federal e liberada após assinar um Termo Circunstanciado por desobediência. É a segunda vez esta semana que os palácios presidenciais são invadidos.

Na noite de quarta-feira (28), um adolescente derrubou o portão de entrada do Palácio da Alvorada e só parou na área interna após os seguranças fazerem disparos de arma de fogo contra o veículo.

Apesar de o Alvorada ser a residência oficial da Presidência da República, o presidente Michel Temer optou por morar no Jaburu.