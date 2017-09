Velório de atriz Rogéria acontece no Teatro João Caetano

O corpo da atriz Rogéria é velado nessa terça-feira (5), no Teatro João Caetano, no Centro do Rio de Janeiro. Nas duas primeiras horas, a cerimônia vai ser fechada para parentes e amigos e, em seguida, das 13 horas às 18 horas, o acesso será aberto ao público.

O enterro está marcado para a quarta-feira (6), no município de Cantagalo, no norte Fluminense, cidade onde Rogéria nasceu. A atriz morreu ontem, aos 74 anos, devido a complicações provocadas por uma infecção urinária.

Ela estava internada desde o dia 8 de agosto em um hospital na Barra da Tijuca. Nascida Astolfo Barroso Pinto, Rogéria era a mais antiga transformista em atividade no Brasil. Ainda na adolescência, homossexual assumido, Astolfo virou transformista e começou a trabalhar como maquiadora, ainda com o nome masculino, na extinta TV Rio.

O nome Rogéria surgiu em 1964, quando venceu um concurso de fantasias no carnaval. Ela estreou nos palcos no mesmo ano, em um show de travestis na Galeria Alaska, então reduto gay de Copacabana.

Durante sua carreira, ela atuou em dezenas de shows e peças teatrais – tendo recebido o Troféu Mambembe em 1979, pelo espetáculo que fez ao lado de Grande Otelo – e programas de televisão, se destacando como jurada no programa do Chacrinha. Rogéria também participou de 11 filmes e atuou em novelas como Tieta, Paraíso Tropical e A Força do Querer.