Acidente bloqueia Rodovia Ayrton Senna por 1 hora em Itaquá

Um capotamento bloqueou a Rodovia Ayrton Senna (SP-70) nesta quarta-feira (16), em Itaquaquecetuba. Uma pessoa estava no veículo, mas não sofreu ferimentos graves. Segundo a Ecopistas – concessionária que administra a via -, o trecho interditado foi sentido São Paulo, mas a situação já foi normalizada. O trecho apenas registra lentidão, em razão de excesso no número de carros.

O acidente aconteceu por volta das 9 horas. A Ecopistas informou que o motorista seguia sentido a Capital, quando capotou. Não há detalhes sobre como o motorista acidentou-se. Havia apenas uma pessoa no carro, mas não sofreu nenhum ferimento. Ela recebeu os atendimentos médicos e foi liberada.

Com o capotamento, a faixa da direita foi bloqueada. A via foi liberada a partir das 10h13. Apesar da liberação, o tráfego de veículos continua lento no trecho.

Ainda de acordo com a concessionária, uma chuva fina atinge quase toda a extensão do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.