Adolescente é baleado após invadir supermercado em busca de alimentos vencidos

A Polícia Civil busca identificar o responsável por atirar e ferir um adolescente nesta segunda-feira (31), no Centro de Itaquaquecetuba. O jovem foi baleado após invadir um supermercado em busca de alimentos vencidos. Ele estava na companhia de mais três pessoas, que não se feriram.

A ocorrência ocorreu na Rua Dom Tomás Frei, na região Central. Era quase 0h18, quando um Guarda Civil Municipal (GCM) ouviu barulhos de tiro na via, onde fica a Secretaria de Indústria e Comércio. Dois GCMs, que estavam em serviço no prédio público, saíram para verificar e encontraram três pessoas próximas à Estrada de Santa Isabel.

Duas saíram correndo, enquanto o terceiro ficou no local. Além disso, os guardas viram uma quarta pessoa caída ao chão. Tratava-se do adolescente, que estava ferido após ter sido atingido por um tiro no pescoço. O resgate o encaminhou às pressas ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquá.

As circunstâncias da tentativa de homicídio ainda eram incertas. Desta maneira, os guardas questionaram a única pessoa que ficou no local. Segundo a testemunha, o grupo, incluindo a vítima, invadiu o supermercado em busca de alimentos vencidos.

Apesar de ter confessado ser uma ação corriqueira praticada pelo grupo, o homem falou que, desta vez, a prática foi flagrada por um segurança do estabelecimento. Disse também eles saíam do local, quando disparos foram efetuados e o adolescente foi atingido. E confirmou que, na sequência, os guardas apareceram.

Mesmo diante da versão dada pela testemunha e os indícios de que os tiros foram efetuados pelos seguranças do supermercado, nenhuma pessoa foi presa ou identificada.