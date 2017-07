Adolescente é detido furtando fios de indústria desativada em Ferraz

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido furtando fios da rede elétrica de uma indústria desativada, no Jardim Triângulo, em Ferraz de Vasconcelos. A quantidade de fios estava avaliada em torno de R$ 2 mil. A informação foi passada por policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M).

Por volta das 10 horas de quinta-feira (29), os policiais receberam uma denúncia anônima informando que três jovens furtavam fios. Quando chegaram, a polícia apenas conseguiu alcançar e prender um dos suspeitos. Ele afirmou que furtou os fios para conseguir dinheiro e comprar drogas. Além disso, um arco de serra foi apreendido, já que foi utilizado para fazer o corte na fiação.

À polícia, a mãe do suspeito informou que apesar de saber que o filho faz uso recorrente de crack, não sabia do envolvimento em delitos. Por conta de o crime ser de menor potencial ofensivo, o adolescente foi liberado e deverá comparecer a uma audiência no Fórum.