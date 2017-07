Adolescentes solicitam viagem e roubam motorista da Uber

Um motorista da Uber, de 39 anos, foi assaltado por três adolescentes na Rua Ferraz de Vasconcelos, no Jardim do Carmo, em Itaquaquecetuba. O trio conseguiu levar um telefone celular, R$ 140 e uma aliança avaliada em R$ 1,5 mil. Contudo, a Polícia Militar (PM) conseguiu apreendê-los no mesmo bairro.

A corrida foi solicitada pelos suspeitos que pediram para levá-los até o Itaim Paulista, Zona Leste da Capital. Quando o motorista do Uber chegou, o trio anunciou o assalto. Eles gesticulavam estar armados, portanto, a vítima não teve reações e entregou os itens solicitados.

O motorista conseguiu avisar a PM. Disse todas as características e roupas que vestiam. As informações corroboraram para a polícia encontrá-los, após 15 minutos, na Rua Vila Nova, no mesmo bairro.

Questionados, os suspeitos confessaram o roubo. Contudo, eles negaram ter utilizado qualquer tipo de arma de fogo. Apesar disto, o motorista afirmou ter reconhecido ambos suspeitos.