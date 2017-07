Após perseguição a sequestradores, idoso é atropelado e morto em Suzano

Uma perseguição a sequestradores terminou no atropelamento e morte de um idoso nesta quarta-feira (5), na Avenida Edmilson Rodrigues Marcelino, no Miguel Badra, em Suzano. Segundo a Polícia Militar (PM), um suspeito foi detido. Rondas ainda são feitas na região para deter um segundo criminoso.

A fuga iniciou próximo à Avenida Miguel Badra. Em razão de uma operação contra o roubo de carga, a polícia posicionou uma viatura para abordar motoristas nesta via. Enquanto aguardavam, os policiais suspeitaram de um furgão que passou em alta velocidade.

A perseguição deu início e estendeu-se para ruas do bairro, tendo fim na Avenida Edmilson Rodrigues Marcelino. Isto por conta de que os suspeitos colidiram em outro veículo. Com a batida, o motorista perdeu o controle e avançou o canteiro central, onde um idoso caminhava. Ele foi arremessado por três metros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Na sequência, os policiais conseguiram prender um suspeito. O comparsa dele conseguiu fugir. Quando verificaram o compartimento traseiro do furgão, a polícia descobriu que tratava-se de um sequestro relâmpago, já que o verdadeiro motorista e ajudante da van eram feitos de reféns.

Segundo equipes da 4º Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), o roubo ao furgão ocorreu em Itaquaquecetuba. Além disso, segundo a PM, o segundo assaltante era quem estava armado.

O caso está sendo registrado no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.