Aposentada é agredida, roubada e ameaçada de morte pelo neto em Itaquaquecetuba

Uma aposentada, de 80 anos, foi agredida, roubada e ameaçada de morte pelo neto. O caso aconteceu no Jardim Algarve, em Itaquaquecetuba. De acordo com a polícia, o autor é dependente químico e com transtorno psicológico. A ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (26).

As agressões ocorreram por volta das 11h30. O neto entrou na residência da avó e começou a agredí-la. Outra neta estava no local e ligou para a Polícia Militar (PM). Quando os policiais chegaram, o suspeito já tinha ido embora.

No Boletim de Ocorrência (B.O.), a aposentada apontou que, na última semana, o neto a ameaçou de morte e a roubou. Na ocasião, ele levou objetos e um cartão bancário, óculos de praia, aparelho de pressão, telefone residencial, um molho de chaves, além de R$ 10.

O caso foi registrado como lesão corporal, roubo e violência doméstica. A vítima foi orientada a realizar exame no Instituto Médico Legal (IML).