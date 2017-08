Aposentado portador de Alzheimer está desaparecido

O aposentado Yosikasu Nishino, de 78 anos, está desaparecido. A família o procura desde a manhã dessa quarta-feira (30), quando o idoso saiu de casa para comprar ração. Segundo Silvio Nishino, o pai é portador do mal de Alzheimer. A última notícia que a família sobre o paradeiro do aposentado foi ter sido visto próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) no Cidade Miguel Badra.

Segundo o filho, a casa de ração em que o pai iria fica na Estrada do Preju. "Fui até o estabelecimento, mas o meu pai nem tinha passado por lá. Estamos desesperados em busca dele, pois tem alzheimer", frisou Silvio, que está colocando cartazes e perguntando em vários locais sobre a possibilidade de alguém ter visto o aposentado andando.

A última vez em que foi visto, o idoso vestia camiseta de manga longa bege, uma calça jeans, sapatênis e um boné. A família informou ainda que o idoso não portava nenhum documento.

O desaparecimento foi comunicado à Polícia Civil. No entanto, os familiares pedem que qualquer notícia sobre o aposentado possa ser comunicadada por meio dos telefones: (11) 4645-0124, (11) 99960-5366 e, também, nos Disque-Denúncia (181 ou 190 da Polícia Militar).