Aposentado sai para visitar o filho e desaparece em Suzano

A família do aposentado Renato Teixeira Brígido, de 58 anos, o procura desde a quarta-feira (30). O idoso sumiu depois de sair para ir à casa do filho, na Vila Urupês, em Suzano. Segundo a filha dele, Renata Brígido, o desaparecimento foi registrado na Delegacia Central da cidade.

Renato também mora na Vila Urupês. Por volta das 23 horas, o aposentado saiu para visitar o filho. Ele dirigia um dirigia um Chevrolet Ônix, de cor vermelha. "A gente foi ver as câmeras de monitoramento de imóveis vizinhos, mas não vimos ele chegando na casa do meu irmão. Estamos desesperados, porque não temos nenhuma notícia do paradeiro dele", frisou Renata.

O carro no qual a vítima estava foi encontrado em um condomínio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), na Avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo. Porém, a filha da vítima informou ao DS que aposentado não chegou a entrar no condomínio.

A última vez em que foi visto, o aposentado vestia uma jaqueta vinho, uma calça jeans escuro, um boné preto e óculos. A família do idoso pede que qualquer notícia possa ser passada por meio dos telefones: (11) 98022-445, (11) 97270-1996 e, também, aos Disque-Denúncia (181 ou 190 da Polícia Militar).