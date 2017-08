Assaltantes fazem arrastão em coletivo intermunicipal no Jardim Natal em Suzano

Atualizado às 12h36

Assaltantes fizeram arrastão em um ônibus intermunicipal em Suzano. O crime aconteceu na Rua Prudente de Moraes (SP-66), no Jardim Natal. Pelo menos quatro suspeitos – três homens e uma mulher- entraram no coletivo e recolheram o dinheiro, itens pessoais e documentos dos passageiros e, principalmente, o motorista.

O roubo ocorreu na quarta-feira (16). O coletivo seguia o itinerário sentido à Mogi das Cruzes. Quatro pessoas estavam em um ponto e deram sinal de parada. Na sequência, o grupo comunicou o assalto. Na ação, eles roubaram R$ 200 – sendo R$ 175 do motorista e R$ 25 de passageiros-, celulares e pertences pessoais.

Depois do crime, os suspeitos fugiram sentido ao Memorial do Tietê. Com a fuga, o motorista foi orientado a ir até uma Delegacia para registrar o caso. Em depoimento à Polícia Civil, o homem disse acreditar que a ação foi realizada com o uso de uma arma de grosso calibre. De acordo com ele, o armamento parecia ser uma metralhadora.

O ônibus roubado faz parte da linha intermunicipal da Radial Transportes. Agora, a empresa deverá encaminhar as imagens de monitoramento à Polícia Civil. Assim, a expectativa é que a polícia consiga identificar os autores do roubo, bem como saber se eles praticaram crimes semelhantes nesta região.

Ninguém havia sido identificado ou preso, até fechamento desta reportagem.