Assaltantes roubam carro de taxista, fogem e um é morto em confronto com a PM

Um assaltante - ainda não identificado - morreu após confronto com policiais militares (PMs), em Itaquaquecetuba. Ele e um comparsa roubaram um táxi, no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. Na ocasião do roubo, o taxista foi colocado dentro do porta-malas, mas logo liberado. O revólver calibre 38 do suspeito morto, bem como as armas dos PMs foram apreendidas.

O fato ocorreu nesse sábado (26). A polícia perseguia-os desde o Itaim Paulista. Um grande cerco policial foi montado para tentar pará-los, mas sem sucesso. Somente interrompeu-se na Rua Ouro Verde de Minas, no Jardim Odete. Isto porque a via não tem saída.

A dupla, porém, não desistiu e tentou fugir por um terreno baldio. Um deles atirou contra os PMs, que revidaram. O suspeito morto foi atingido por ao menos quatro tiros, sendo dois na região do tórax, um na virilha e outro na mão direita. Nenhum policial foi atingido no confronto. O segundo suspeito conseguiu escapar.

O bandido atingido chegou a ser socorrido ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Taxista

Em depoimento à Polícia Civil, o taxista disse que foi dominado por três pessoas. O trio o ameaçava constantemente de morte. Ele foi colocado no porta-malas, mas, a seguir foi liberado pelos assaltantes. Na ocasião, a vítima disse que os suspeitos aparentavam ter em torno de 20 anos.

Corregedoria

Em razão do confronto ter resultado na morte de um bandido, o caso também será acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar (PM).