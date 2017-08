Assistente administrativa é sequestrada em Suzano depois de sair de padaria

Uma assistente administrativa, de 37 anos, foi sequestrada, na noite da última sexta-feira (4), no Jardim Adelina, em Suzano. De acordo com o marido da vítima, ela telefonou para ele informando que três indivíduos teriam a levado para um local no meio do mato. Até a tarde de sábado (5) a mulher não tinha sido encontrada.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência (B.O.), antes do ocorrido, o marido havia recebido uma ligação da esposa, onde lhe informou que estava saindo do trabalho e indo para o cabeleireiro. Após algum tempo, às 21 horas, ela teria telefonado de novo dizendo que ao comprar pão, tinha encontrado amigos em uma padaria no Jardim Paulista, onde ficaria para conversar com eles e depois iria à casa dos pais, que fica na Cidade Edson.

Porém, por volta da 1 hora, o marido recebeu uma ligação do celular da esposa, onde um indivíduo disse que teria sequestrado a assistente. O criminoso pediu R$ 10 mil para liberá-la. Segundo o esposo, o ladrão pediu para que o dinheiro fosse entregue na Praça do Forró, localizada em São Miguel.

Depois disso, o marido da assistente foi para o 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) informar sobre o caso. A polícia não conseguiram identificar o carro pelo Sistema de Radares Inteligentes. Então, o marido seguiu para a padaria, onde a mulher teria comprado pão, e verificou pela câmera de segurança do estabelecimento que a esposa havia estado no local, por volta das 22h15, de bobes no cabelo e teria saído andando com o saco de pão. Além disso, deu para observar que ela chegou a entrar entrou no carro.

De acordo com a polícia, ela deve ter sido interceptada durante o trajeto entre a padaria e a casa de seus pais.

Sob poder dos sequestradores, a mulher ainda teria conseguido ligar, escondido, para o marido. Ele informou que ela teria dito que três criminosos a pegaram e a levaram para uma casa no meio do mato. A ligação caiu e quando tentou retornar, por algumas vezes, a chamada caia na caixa de mensagens. A polícia investiga o caso.