Bandidos invadem banco e furtam revólveres em Mogi

Bandidos invadiram e furtaram três revólveres de uma agência bancária do Banco do Brasil no domingo (9). A agência fica localizada na Rua Coronel de Souza Franco, região Central de Mogi das Cruzes. De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos chegaram a arrombar um cofre e perfurar outro, mas a quantia em dinheiro levada não foi divulgada.

O alarme de segurança da agência disparou por volta das 23 horas. Um vigilante, que presta serviços à agência, disse que foi ao local e encontrou as portas abertas. A PM foi acionada e não encontrou nenhum suspeito. Contudo, constatou que o banco havia sido furtado. Além do dano ao cofre, a sala de vigilância foi invadida. A sala acomodava os revólveres e munições.

Em razão do crime, o gerente do banco foi à Delegacia para comunicar o caso. O valor levado do cofre não foi divulgado. A Perícia Científica deu início às investigações, já que servirá como base para investigadores descobrir quem possa ter cometido o crime. Um pé de cabra foi deixado e foi apreendido.