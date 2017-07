Bandidos invadem empresa metalúrgica e mantêm operários reféns por mais de 1 hora

Dois trabalhadores, um cortador e um metalúrgico, de uma empresa, localizada na Rua Cádmio, em Itaquaquecetuba, foram mantidos de refém por mais de uma hora. Três criminosos invadiram o estabelecimento para roubar cargas de alumínios, apenas um foi detido. A ocorrência aconteceu no início da madrugada desta segunda-feira (17).

Por volta da 1 hora, policiais militares receberam chamado para atender uma ocorrência de invasão em uma empresa. A denúncia vinha do dono do local. Ele estava vendo via aplicativo de câmeras do celular, que dentro do estabelecimento havia três indivíduos desconhecidos. Quando os policiais chegaram ao local, observaram o portão de acesso aberto. Ao entrarem, encontraram um dos criminosos, que tentou fugir, mas foi detido dentro de um escritório da empresa. Além disso, avistaram mais dois ladrões, mas não os alcançaram.

Após a prisão de um dos assaltantes, apareceu uma das vítimas, o cortador, que informou ter sido rendido por três indivíduos, ambos armados. Depois disso, os criminosos teriam entrado com um caminhão na empresa, o qual foi carregado de fardos de alumínio. Questionado um dos detidos, ele confessou ter entrado no local para roubar a carga. Outra vítima foi encontrada amarrada na empresa.