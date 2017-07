Bombeiro civil é suspeito de assassinar esposa a tiros em Itaquá

Um bombeiro civil, de 40 anos, é o principal suspeito de ter assassinado a esposa, Rita de Cássia de Jesus Pimentel, de 39 anos, a tiros. O corpo da dona de casa foi encontrado com marcas de tiro na cabeça e no tórax, dentro da residência do casal na Rua Epitácio Pessoa, no Jardim Itapuã, em Itaquaquecetuba. Em uma das paredes da casa também foram localizados marcas dos disparos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o marido foi visto saindo da imóvel, em um veículo Ford Escort, de cor vermelha, após uma discussão do casal e do barulho de 4 disparos. Além das marcas de tiros no corpo, lesões que aparentavam ser causadas na intenção de se defender e resquícios de pólvora foram localizados nas mãos da vítima.

Uma testemunha, vizinha do casal, informou que os mesmos convivem há mais de 10 anos, e que no dia anterior os dois discutiram. Na noite de sábado, o bombeiro voltou para a casa, por volta das 21 horas, e após mais uma longa discussão, a testemunha ouviu o barulho de 4 disparos.

Em seguida, o vizinho viu o suspeito saindo de carro e fugindo em alta velocidade.

A testemunha também afirmou que o casal discutia muito, e que a por ser íntimo dos envolvidos, já havia advertido a dona de casa, a pedir a separação. Contudo, a vítima ainda insistia no relacionamento.

OCORRÊNCIAS

Realizada uma pesquisa de antecedentes criminais do suspeito, foi verificado que o mesmo já havia sido averiguado por ter agredido a vítima e estava envolvido em ocorrências policiais da Lei Maria da Penha, no município de Guarulhos, na Grande São Paulo.