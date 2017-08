Cão Judá auxilia em prisão de suspeito de tráfico no Miguel Badra

Um suspeito de tráfico de 22 anos foi preso no Miguel Badra, em Suzano. O cão Judá da tropa do Canil deu auxiliou na ação e localizou pinos de cocaína escondidos em meio a entulhos. No total, a Polícia Militar (PM) conseguiu apreender 159 pinos contendo cocaína e R$ 20.

Segundo a polícia, a ação aconteceu na terça-feira (1º), na Rua Nair Nascimento de Oliveira. A via têm histórico por ser palco de prisões relacionadas ao tráfico de drogas, além da recorrente venda de entorpecentes.

Duas pessoas estavam no local, mas correram quando notaram a chegada da polícia. A fuga, porém, não prolongou por muito tempo. Isto por conta de ambos terem sido alcançados. Com um soldador, os policiais encontraram três cápsulas plásticas contendo cocaína. Além disso, o homem tinha R$ 15. Já o segundo homem não tinha nenhum item ilícito e declarou ser usuário de drogas. Também confirmou que estava comprando droga com o primeiro suspeito.

Mesmo após a localização da droga, o Cão Judá precisou fazer uma varredura no local. Em seguida, os entorpecentes foram localizados em uma sacola plástica no entulho. A PM disse que o suspeito não confirmou a responsabilidade na venda, mas informou que o homem foi encaminhado à Delegacia do Boa Vista, onde ficou detido em flagrante por tráfico de drogas.