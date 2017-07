Carregamento com mais de 200 quilos de maconha é interceptado pela Polícia Rodoviária Federal

Um carregamento contendo 261 quilos de maconha foi interceptado nesta quarta-feira (12), na Rodovia Presidente Dutra (SP-60), em Arujá. O material ilícito era transportado em um carro e seria levado o Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito preso dirigia um carro roubado.

A descoberta das drogas deu-se por acaso, já que os agentes federais foram a um posto de combustível na rodovia para fiscalizar a possível existência de caminhões roubados. Apenas um carro levantou a suspeita, quando foi detectado que o lacre da placa havia sido rompido. Além disso, a polícia descobriu que o veículo tinha sido roubado no Paraná.

Os policiais buscaram informações sobre o dono do veículo, mas apenas souberam que ele havia saído a pouco do estabelecimento. Também descobriram que o suspeito saiu caminhando sentido a São Paulo. Desta forma, os policiais iniciaram buscas na região e conseguiram localizá-lo escondido na mata.

A chave do carro foi encontrada no bolso do suspeito. Quando os agentes federais abriram o veículo, encontraram 360 tabletes de maconha, totalizando 261 quilos. Devido à localização, o suspeito admitiu que iria receber a quantia de R$ 1 mil para levar o entorpecente ao Rio de Janeiro.

Até o início desta manhã, o caso era registrado na Delegacia de Arujá.