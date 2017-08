Casal suzanense está entre os feridos em acidente com explosão na Carvalho Pinto

Um casal de suzanenses está entre os feridos no grave acidente ocorrido nessa quarta-feira (30), no quilômetro 75, da Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-70), na divisa entre Jacareí e Guararema. Eles passam bem, mas continuarão em observação na Santa Casa do município no Vale do Paraíba. O engavetamento envolveu ao menos 39 veículos – sendo dois caminhões e 37 carros de passeio – deixou duas pessoas mortas e mais de 20 feridas.

“Entrei em choque. O motorista do caminhão morreu queimado. Foi assustador. Eu e meu noivo estávamos entre os últimos veículos que bateram”, disse a gerente, de 28 anos, que pediu para não ser identificada.

O casal reside no Jardim Europa. Para a gerente, o acidente foi o mais grave que viu em toda a vida. Ela falou pouco sobre o ocorrido, pois estava dormindo na hora do engavetamento. Mesmo assim, a suzanense descreveu a situação como uma cena de filme de terror. “Acordei por causa do barulho. Acabei batendo a testa, por isso, eles querem que eu fique em observação. Parecia filme de terror, as pessoas estavam desesperadas. Alguns ainda falaram para saírmos porque ia explodir tudo”, relatou.

Em relação às mortes e aos feridos, a gerente contou sobre o que conseguiu ver. Disse também que os caminhões foram os últimos a se envolver no acidente. “Rolou publicações falando sobre um rapaz que pulou, mas é mentira. Ele acabou sendo arremessado e caindo mais de 80 metros. O amigo dele pediu ajuda para eu e meu noivo. Ficamos mais desesperados, porque não tinha como ajudarmos. Os caminhões não conseguiram frear por causa da proximidade do engavetamento. Vi o caminhão de tinta passar e bater em outros carros, até pegar fogo e explodir”.

Entenda o caso

O engavetamento deixou duas pessoas mortas e mais de 20 feridas, na Rodovia Governador Carvalho Pinto. O grave acidente ocorreu por volta das 7h40. Alguns carros pegaram fogo e explodiram. O fogo foi controlado após uma hora de trabalhos do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que ainda não é possível saber as causas do acidente. Mas, a suspeita é que a visibilidade na via tenha sido prejudicada em razão de uma queimada na mata.

As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Jacareí e ao Hospital Municipal de São José. Pelo menos 15 equipes do Corpo de Bombeiros auxiliaram no atendimento da ocorrência.

Segundo a PRE, a rodovia, sentido Rio de Janeiro, foi completamente interditada. Por isto, um desvio, no quilômetro 73 da Rodovia Dom Pedro foi implantado.