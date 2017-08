CDPs da Região registram apreensões de cocaína, maconha e minicelular

O Centro de Detenção Provisória (CDPs) da região registraram prisões e apreensões neste fim de semana. Em Suzano, a mãe de um detento temporário tentou entrar com um minicelular. No município mogiano, a esposa de um preso foi flagrada com maconha e cocaína.

A primeira apreensão ocorreu no sábado (12), no CDP de Suzano. A suspeita tentou entregar um celular para o filho. Para isto, ela escondeu o aparelho na região íntima, bem como o enrolou em uma espécie de pacote. Quando a ação foi flagrada, as agentes penitenciárias foram informadas de que a intenção do pacote era burlar o sistema de detecção, com fita isolante, grafite e massa adesiva.

No domingo (13), em Mogi das Cruzes, a esposa de um detento provisório foi flagrada tentando transportar drogas para dentro da unidade prisional. Quando passaria pelo procedimento de revista íntima, o nervosismo aumentou. A atitude despertou a suspeita de agentes penitenciárias.

Em seguida, após ser informada de que passaria por exame de raio-x, a mulher confirmou que estava carregando entorpecentes na região íntima. No total, foram apreendidos 56,8 gramas de maconha e 110 gramas de cocaína.

Os casos foram registrados nas respectivas Delegacias. Ainda segundo a SAP, as mulheres tiveram os nomes suspensos do rol de visitas. Além disso, um Procedimento Disciplinar Apuratório foi instaurado.