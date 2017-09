Ciclista é atropelado na Rodovia Índio-Tibiriçá em Suzano

Um ciclista, de 82 anos, foi atropelado nesse fim de semana, na Estrada Velha Suzano-Ribeirão Pires, no Distrito de Palmeiras, em Suzano. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima com vida e a levou para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. De acordo com testemunhas, a vítima teve uma fratura exposta, mas não corre risco de morte. O caso foi registrado na delegacia do Centro. O autor do atropelamento, um mecânico de manutenção, de 52 anos, que estava embriagado no momento do acidente, foi preso.

O ciclista foi atropelado no domingo (10), por volta das 11 horas. Com o impacto da batida, a vítima foi projetada para o alto e caiu sobre o parabrisa do veículo. O acidente foi presenciado por uma dezena de pessoas, que ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo elas, o resgate demorou mais de uma hora para chegar.

De acordo com Marcia de Souza, a situação da vítima era grave. Ela disse também que o resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros. "O Samu demorou e, quando ligamos novamente, o órgão disse que não tinha viatura. Os bombeiros vieram rapidamente e socorreram o homem, que parecia ser um senhor de idade", disse. "O motorista parou e deu os primeiros atendimentos", completou.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou, em nota, que no domingo (10), no horário da ocorrência no Distrito de Palmeiras, todas as unidades de atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) estavam em diligências na cidade. Diante da necessidade de atendimento, o Samu de Suzano entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que enviou uma viatura ao local. O atendimento foi realizado às 11h20, encaminhando o indivíduo à unidade médica para atendimento.