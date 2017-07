Ciclista é atropelado na Avenida Major Pinheiro Fróes

Um ciclista foi atropelado nesta terça-feira (11), na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), em Suzano. O acidente aconteceu no início desta tarde. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem, de aproximadamente 50 anos, atravessou o canteiro central e foi atingido por um carro. Apesar do atropelamento, os ferimentos não foram graves.

Após o acidente, o motorista estacionou e prestou atendimento necessário ao ciclista. O homem foi encaminhado à Santa Casa de Suzano, com alguns ferimentos. De acordo com a polícia, a vítima não olhou para atravessar. Desta forma, não houve tempo necessário para o motorista do carro frear.

Devido ao atropelamento, o trânsito na via ficou intenso. Até às 14h30 de terça-feira, o fluxo de carros era grande sentido a região Central do município. Isto por conta da viatura da PM e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda estarem no local.

Ainda de acordo com a polícia, o acidente será registrado na Delegacia Central.