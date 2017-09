Comerciante briga com esposa, atira para cima e é preso

Um comerciante, de Ferraz de Vasconcelos, foi preso pela Polícia Militar (PM), no final da madrugada de ontem, por porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu logo após uma briga entre o comerciante e a esposa.

Conforme informações obtidas pela reportagem com a PM, por volta das 5 horas, às equipes da Policia Militar de Ferraz foram acionadas para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo. O caso aconteceu na Travessa Manoel Farias, na Vila Bianchi, Comunidade do Jacarezinho.

Segundo a Polícia, um comerciante, de 31 anos, efetuou disparos para o alto, em frente ao estabelecimento comercial, após discutir com a companheira. Com a chegada da PM no local, o individuo admitiu o fato e os policiais militares localizaram, depois de realizar uma busca no comércio, na caixa de descarga do banheiro do local, um revólver, calibre 38, com numeração suprimida e três munições.

O comerciante foi preso na sequência e conduzido ao DP Central, aonde permaneceu à disposição da justiça pela posse ilegal de arma de fogo e pelos disparos efetuados em via pública.