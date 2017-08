Comerciante é mantido refém e tem residência roubada em Suzano

Um comerciante, de 31 anos, teve a residência roubada, no Parque Umuarama, em Suzano. Ele e a esposa, de 24 anos, ficaram reféns com as mãos amarradas e toalhas na cabeça. Documentos, eletrodomésticos, um veículo GM Vectra e quantia de R$ 2,5 mil foram levados pelos suspeitos.

O casal foi surpreendido quando chegava em casa, na noite de terça-feira (15), por quatro rapazes armados.

O quarteto colocou as vítimas para dentro da residência e deixaram-lhes trancados enquanto pegavam os objetos. Os suspeitos fugiram com o veículo da residência.

O comerciante acredita que os autores do roubo conheciam a rotina do casal, pois a todo instante ensinuavam que queriam o dinheiro do estabelecimento comercial que ele possuí.

Além disso, na ocorrência a vitíma diz que o quarteto informou que estava cometendo o roubo há mando de terceiros. Na residência não há câmeras de monitoramento. A Polícia deverá procurar imagens de casa e comércios vizinhos para prosseguir nas investigações.