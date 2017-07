Veículo explode após homem atear fogo no carro da ex-namorada em Itaquaquecetuba

Um contador é suspeito de atear fogo no carro da ex-namorada, em Itaquaquecetuba. As chamas atingiram outro veículo, que explodiu e danificou a fachada de uma residência. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado rapidamente, e nenhuma pessoa ficou ferida.

O incêndio ocorreu na madrugada de domingo (30), na Rua Joaquim Monteiro Diogo, no bairro Tipóia, em Itaquá. As chamas foram notadas às 3h30, quando o cilindro de gás de um carro explodiu. Segundo a polícia, a combustão atingiu dois carros e a fachada de uma residência.

Três pessoas prestaram depoimento à Polícia Civil. Isto por causa de serem donas dos carros atingidos, bem como a casa danificada. No documento policial, as versões em relação ao incêndio confirmam que as chamas foram notadas apenas após a explosão.

Em uma das narrações, uma mulher suspeita que o ex-namorado seja o responsável pelo incêndio. Disse também que em uma ocasião passada, o então companheiro a ameaçou, inclusive danificando o carro particular.

A Polícia Civil vai investigar o caso e, também, analisará a suspeita para comprovar quem, de fato, é o responsável pelo incêndio seguido de explosão.