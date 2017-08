Corpo de comerciante desaparecida é encontrado

A Polícia Civil informou ontem ter fortes indícios de ter localizado o corpo de uma comerciante, de 45 anos. Ela estava desaparecida desde 1º de agosto, quando foi vista, pela última vez, saindo da loja em que trabalhava em Suzano. O veículo dela foi encontrado um dia após o sumiço, parcialmente queimado, no cruzamento das estradas Furuyama e José da Conceição, no bairro Rio Abaixo.

Segundo a polícia, a exatidão na identidade ocorrerá a partir de um exame datiloscópico. Apesar disso, investigadores ouvidos pela reportagem, afirmam ter possibilidade de 90% de que seja a comerciante.

O corpo foi encontrado no último dia 8 de agosto, no bairro Volta Fria, em Mogi das Cruzes. A vítima tinha três perfurações a faca e havia um fio enrolado ao pescoço. Em razão do estado de decomposição, apenas o rosto não tem qualquer indício de identificaçao.

O DS obteve acesso às informações sobre o encontro do cadáver. O documento policial cita, por exemplo, que a vítima tinha um anel e uma corrente de ouro. À reportagem, a fonte ouvida relata que não há indícios que apontem para um latrocínio (roubo seguido de morte). A suspeita é que o crime tenha sido cometido por motivos passionais.

O DS tentou conversar com a irmã da vítima, mas não obteve retorno nas ligações. Agora, caso seja confirmada a morte, o caso será investigado como homicídio pelo setor especializado, em Mogi das Cruzes.