Corpo de funileiro é encontrado com seis perfurações a faca dentro de carro

O corpo do funileiro Carlos Michel de Santana Sandes, de 29 anos, foi encontrado dentro de um carro na Avenida Jaguari, no Cidade Boa Vista, em Suzano. A vítima foi esfaqueada por, ao menos, seis vezes. Os golpes atingiram na região do tórax. O caso será investigado pelo Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes.

Sandes foi encontrado na madrugada de domingo (16). A Polícia Militar (PM) foi acionada após testemunhas passarem e vê-lo. Quando os policiais chegaram, o corpo estava caído sobre a porta do motorista. Parte do tronco estava fora do veículo, um modelo Chevrolet Vectra.

Segundo a polícia, ao menos seis perfurações foram observadas na região do tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas apenas constatou a morte do funileiro. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

A Perícia Científica verificou o carro, mas localizou somente o telefone celular da vítima. A arma do crime havia sido levada. Após os procedimentos, o veículo foi liberado para a cunhada do funileiro.

A PM informou que o caso passará a ser investigado pelo Setor de Homicídios de Mogi.