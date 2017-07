Corpo de homem é encontrado com cortes dentro de poço no Boa Vista

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado dentro de um poço artesiano, na Estrada do Marengo, no Jardim Boa Vista, em Suzano. O cadáver estava com diversas marcas de cortes efetuados por uma faca, na tarde de terça-feira (25).

O rapaz aparentava ter aproximadamente 36 anos, vestia uma camiseta e uma calça de moletom, ambos da cor azul; tinha cerca de 1,70 de altura e possuía uma tatuagem no braço esquerdo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), registrado na Delegacia Central de Suzano, o poço era muito fundo e a Polícia Militar não conseguiu enxergar o corpo. Foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros para a remoção do corpo.

O caso será investigado pelo Setor de Homicídio de Mogi das Cruzes.