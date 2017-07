Corpo de recém-nascido é encontrado em córrego no Jardim Revista

O corpo de um recém-nascido foi encontrado nesta terça-feira (25), em Suzano. A Polícia Militar (PM) informou que a vítima é do sexo feminino. O caso será registrado no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.

O corpo foi encontrado por volta das 14 horas. Um munícipe passava pela Avenida Atlântica, no Jardim Revista. Ao olhar para o córrego, a testemunha viu o que parecia ser o corpo de uma criança. Ele se aproximou e confirmou a localização.

Diante da possibilidade da criança estar viva, o homem acionou a PM, que foi até o local. No entanto, o recém-nascido não tinha sinais vitais.

Até às 15 horas, a polícia aguardava a chegada da Polícia Científica. Os peritos vão dar início às investigações, bem como analisar se a criança estava morta há horas.

O caso será investigado pelo 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista, já que o fato ocorreu na Região Norte de Suzano.