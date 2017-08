Bandidos invadem e furtam eletrônicos do Cras de Ferraz

Bandidos invadiram e furtaram o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Vila Moreno, em Ferraz de Vasconcelos. Na ação, os suspeitos levaram diversos eletrônicos, como computadores, monitores, microondas, máquina fotográfica, entre outros.

A suspeita é que a invasão tenha ocorrido no fim de semana. O crime somente foi registrado nesta segunda-feira (21). Um representante do órgão ao local, quando constatou que as janelas do fundo do prédio foram arrombadas.

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima citou que, ao todo, os suspeitos conseguiram furtar quatro gabinetes de computador, cinco monitores de computador, um microondas, máquina fotográfica, botijão de gás, panelas grandes e lâmpadas.