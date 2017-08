Desconhecidos atiram contra moradores em Ferraz; homem é atingido por bala perdida

A Polícia Civil tenta identificar os responsáveis pelo ataque a tiros que deixou uma pessoa ferida após ser atingida por uma bala perdida, em Ferraz de Vasconcelos. O disparo atingiu o ombro da vítima, que passou por cirurgia e não corre risco de morte. Os tiros também pegaram no carro de um policial militar aposentado.

O caso aconteceu no domingo à noite (13), na Rua das Garças, no Jardim Castelo. A suspeita da polícia é que o ataque seja resposta às agressões sofridas por um motorista em uma ocasião anterior aos tiros. Isto porque o indíviduo dirigia de forma perigosa na via. Ele perdeu o controle e bateu o carro. Na sequência, alguns moradores o agrediram, mas o homem conseguiu fugir.

Um Fiat Palio surgiu a via e começou a disparar várias vezes. Os tiros atingiram o ombro de um homem, que foi encaminhado ao Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho. Passou por cirguria e não corre risco de morte.

Também durante o ataque, um policial da reserva ouviu os tiros e observou que dois atingiram a lataria do veículo. Ele conseguiu se abrigar em um terreno baldio, e teve escoriações no rosto. Segundo a Polícia Militar (PM), o alvo dos suspeitos não foi o policial aposentado.

A PM informou que o ataque ocorreu a poucos metros de uma igreja. O local concentra um grande número de pessoas.

Investigação

Investigadores deverão buscar câmeras de monitoramento para tentar identificar o veículo em que os suspeitos estavam. E também tentará ouvir testemunhas para descobrir se alguém conseguiu anotar a placa do Palio.

O caso segue sob investigação. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não tinha pistas dos suspeitos.