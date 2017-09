Dois assaltantes são mortos após confronto com policiais civis de Ferraz de Vasconcelos

Dois homens - ainda não identificados -, suspeitos de assalto, foram mortos após confronto a tiros com policiais civis, em Itaquaquecetuba. O fato se deu depois de uma intensa perseguição policial que se iniciou ainda em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo as primeiras informações, os mortos haviam realizado um roubo a uma empresa. Policiais civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) souberam do crime e passaram a perseguir um Volkswagen Gol. A fuga terminou na Avenida Tomaz Antonio Guerino, no Jardim Zélia, em Itaquá, quando os bandidos perderam o controle e bateram.

Depois, os suspeitos iniciaram o tiroteio. Houve confronto, sendo que os dois assaltantes foram mortos. Nenhum policial foi atingido.

Peritos Criminais estão no local. O caso será registrado no 1º Distrito Policial (DP), do Jardim Margarida, em Ferraz.