Dois são presos após roubo de carga de roupas; motorista é mantido refém em assalto

Policiais da Força Tática prenderam duas pessoas após o roubo de uma carga de roupas, em Itaquaquecetuba. Na ação, os bandidos mantiveram o motorista refém. A vítima foi liberada na divisa com Poá. Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos têm passagens na Justiça, inclusive um deles foi solto há pouco mais de dois meses.

A princípio, a polícia recebeu a informação sobre um roubo ocorrido na noite de quarta-feira (30), na Rua Três Corações, no Jardim Anita, em Itaquá. Bandidos em dois carros fecharam o motorista de um Fiat Fiorino. Na ocasião, a vítima foi mantida refém.

Depois de ser liberado pelos bandidos, o homem avisou à PM. Disse que o carro usado pelos suspeitos era um Volkswagen Fox. Na Rua Jaguarão, no bairro Morro Branco, o veículo foi localizado. Duas pessoas estavam no carro. Os ocupantes do automóvel foram reconhecidos no roubo.

A seguir, os policiais encontraram o suposto segundo carro usado para bloquear a passagem do motorista. Mas, a vítima não os reconheceu, deste modo, as pessoas foram averiguadas e liberadas. A Fiorino roubada foi encontrada na Rua Recife, no Jardim Anita. Segundo a polícia, a mercadoria estava intacta. A carga era de roupas de festa junina e estão avaliadas em R$ 3 mil. "O carro usado para o crime é da irmã de um desses suspeitos", contou o sargento

O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquá como roubo de carga.