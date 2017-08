Duas pessoas são baleadas após sair da Estação Antônio Gianetti em Ferraz

Duas pessoas foram baleadas após sair da Estação Antônio Gianetti, em Ferraz de Vasconcelos. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (21). A suspeita é que os disparos tenham sido feitos por um adolescente. A Polícia Civil pediu as imagens de monitoramento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para tentar confirmar se, de fato, o crime tenha sido cometido por um menor de idade. As vítimas foram socorridas às pressas ao Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho.

Um único tiro pode ter atingido as duas pessoas, segundo a polícia. Isto porque a segunda vítima - uma estudante de 23 anos - disse em depoimento ter ouvido apenas um estampido. Depois do barulho, ela contou ter visto duas pessoas passarem correndo. A seguir, a jovem descreveu que não pôde ver o rosto dos suspeitos, mas acredita que um deles seja menor de idade.

No depoimento, a sobrevivente disse que o disparo primeiro atingiu o pescoço de um homem. Em seguida, o mesmo tiro atingiu a virilha dela.

Investigação

Ao DS, o delegado Cleverson Omena explicou que, além das filmagens da CPTM, os investigadores buscarão câmeras de monitoramento instaladas próximo ao local do ataque. Isto porque a polícia quer confirmar se, de fato, a autoria do ataque tenha sido causado por um adolescente. "Estamos tentando encontrar testemunhas que tenham presenciado os tiros. É possível que as imagens tenham filmado toda a ação dos criminosos", disse o delegado.

A reportagem aguarda posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde sobre o atual estado de saúde das vítimas.