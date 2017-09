Dupla de adolescentes andando em mobilete é atropelada em Suzano

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram atropelados na Rua Manoel Lopes de Oliveira, no Jardim Cacique, em Suzano, quando estavam andando em uma mobilete, na noite de quarta-feira (30).

Os menores estavam pela rua, por volta das 23h40, quando um veículo Peugeot 206, de cor prata, não reduziu a velocidade e causou a colisão.

Os adolescentes dizem na ocorrência que após a colisão, o suspeito, agrediu a dupla com socos e chutes e em seguida fugiu.

O dono do veículo compareceu até a delegacia central e disse há pouco tempo vendeu o carro para o primo de sua esposa, e que ele seria o principal suspeito do acidente. No entanto, esse rapaz ainda não foi localizado. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiro e levadas ao Pronto Socorro Municipal de Suzano.

O local do acidente foi periciado e os adolescentes passarão por exame de corpo de delito.