Dupla é detida após roubo de veículo em Itaquá

Um cabeleireiro, de 19 anos, e um adolescente, de 15 anos, foram detidos na madrugada deste sábado (19), após o roubo de um veículo em Itaquaquecetuba. Os suspeitos foram encontrados na Rua Jacareí, na Vila Monte Belo, por volta das 2 horas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a Polícia Militar (PM) estava em patrulhamento, quando recebeu a informação de que um carro Golf, de cor verde, havia sido roubado na região.

Os policiais avistaram o veículo e iniciou o acompanhamento. Dentro do carro, além dos dois suspeitos que foram detidos havia ainda mais um indivíduo. Poucos metros depois, o trio abandonou o automóvel e começou a correr. A polícia conseguiu alcançar dois dos suspeitos e o terceiro indivíduo conseguiu fugir.

Com os homens nada foi encontrado, contudo, no interior do veículo estava um simulacro de arma, utilizado na hora do roubo.

O proprietário do carro compareceu à delegacia central do município e reconheceu apenas o cabeleireiro como autor do crime.

Os suspeitos foram detidos e serão encaminhados para audiência de custódia na segunda-feira (21).