Em menos de 1 hora, bandidos armados roubam quatro carros em Suzano

Quatro veículos foram roubados entre as 17 e 18 horas em Suzano, no final da tarde de segunda-feira (28). Os suspeitos utilizaram o primeiro automóvel roubado, um VW Up, de cor branca, para cometer outros dois roubos. As ações ocorreram na Vila Urupês, no Cidade Edson e na Fazenda Viaduto. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o primeiro roubo ocorreu por volta das 17h30.

A primeira vítima foi uma diretora de ensino, de 55 anos, que foi abordada quando chegava no prédio em que mora, na Vila Urupês. Cerca de 4 homens, sendo dois armados, a ameaçada e levaram o Up. Cerca de 10 minutos depois, uma advogada, de 47 anos, foi abordada na Rua Horácio Nelson Rondinelli, na Cidade Edson. Um veículo Up, com as mesmas características, e com o mesmo grupo de pessoas a abordaram e levaram um Renault Duster. Ela ainda disse que há pouco mais de um mês, foi assaltada, e que um dos suspeitos que a roubou na ocasião, fazia parte da quadrilha que a assaltou na terça-feira.

Em seguida, os ladrões abordaram um jovem, de 19 anos, e roubaram uma motocicleta Honda Fit, na rua Luiz Bianconi, ainda na Cidade Edson.

As vítimas compareceram na delegacia central de Suzano para registrar as queixas de roubo. Por volta das 20 horas, o VW Up, foi localizado com diversos danos, na Estrada Yamane, na Vila Barros. A motocicleta foi encontrada na Rua Manoel Barbosa, no mesmo bairro.

OUTRO CASO

Além dos veículos roubados pelo Up, um micro empresário, de 55 anos, também registrou uma queixa de roubo no Distrito Policial (DP) central do município. Por volta das 17h05, dois homens e uma mulher abordaram-no na Estrada Fazenda Viaduto, e levaram um Fiat Fiorino, documentos pessoais, cartões bancários, um celular e a quantia de R$ 480. A Polícia investigará os casos.