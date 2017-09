Fim de namoro Engenheiro agrônomo, de 37 anos, ameaça ex-namorada com facão em Suzano Relacionamento da vítima com o autor terminou há pouco mais de um ano, porém, o engenheiro não aceitou o fim do namoro

Por Lucas Alsil - de Suzano 05 SET 2017 - 20h27

DP de Suzano registrou o caso de ameaça Foto: Arquivo/DS Um engenheiro agrônomo, de 37 anos, ameaçou a ex-namorada, uma estudante, de 21 anos, com um facão, na noite da última segunda-feira (4), no Jardim da Saúde, em Suzano. AMEAÇA Segundo ela, o engenheiro também já ameaçou diversas vezes o atual namorado da estudante. O relacionamento da vítima com o autor terminou há pouco mais de um ano, porém, o engenheiro não aceitou o fim da relação e desde então, faz constantes ameaças à ela. Por volta das 21 horas, quando a estudante e o atual namorado saíam da igreja, o suspeito apareceu na frente deles, dentro de uma caminhonete preta e acompanhado de outro indivíduo, ameaçou o casal de morte, com o facão na mão. Na ocorrência, a estudante conta que além das ameaças, o engenheiro tem o hábito de vigiar a residência dela, com o intuito de intimidá-la.

Leia Também