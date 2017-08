Estudante de 17 anos é atacada e estuprada dentro de carro no Centro de Suzano

Uma estudante, de 17 anos, foi estuprada na Rua Expedicionário Cabo Katsuo Miyazato, no Centro de Suzano. A adolescente ia para a escola, quando um indivíduo a obrigou a entrar em um carro. A Polícia Civil está em busca de câmeras de monitoramento que tenham filmado a abordagem, assim podendo identificar e localizar o paradeiro do suspeito no crime.

O ataque sexual ocorreu no início deste mês, mas apenas foi registrado no domingo (20). No relato dado à Polícia, a garota descreveu que estava caminhando em uma via no Parque Suzano, quando um homem a ameaçou usando um canivete. O suspeito disse para ela entrar no carro, mas alegou que não a faria mal.

Quando chegou a determinada região, o suspeito forçou a vítima a ir ao banco traseiro. E também mandou que ficasse nua. Foi neste momento que a adolescente percebeu que o carro não tinha as manivelas traseiras, ou seja, a suspeita é que o ato tenha sido premeditado. No documento policial, a adolescente cita ter visto borboletas penduradas no retrovisor interno do carro.

Após iniciar o abuso sexual, o suspeito afirmou que, caso reagisse, a família da adolescente sofreria as consequências. No depoimento, a adolescente frisou que tentou pedir socorro, porém o homem a impediu de gritar. Depois de consumar o ato, o maníaco a deixou em frente a instituição de ensino na qual estuda.

Em razão do choque sofrido devido ao ataque sexual, a adolescente disse não recordar se o suspeito usou preservativos. Desta forma, ela deverá tomar um coquetel contra doenças sexualmente transmissíveis. Ela passou por atendimento no Pronto Socorro (PS). Na ocasião, a adolescente deverá ser encaminhada para o Hospital Peróla Byington, em São Paulo.