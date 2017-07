Foragida da Justiça é capturada após brigar com vizinha em Suzano

Uma briga entre vizinhas resultou na captura de uma procurada da Justiça, em Suzano. A história é que a suspeita estava foragida por um roubo cometido meses antes. Ela foi encontrada em um condomínio na Estrada do Marengo, no bairro Boa Vista. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial (DP).

A captura ocorreu na manhã de terça-feira (25). A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada após uma discussão entre moradoras de um condomínio. Na ocasião, a denúncia descrevia que as mulheres chegaram a lutaram entre si, inclusive ficando levemente lesionadas.

Os policiais pediram que as mulheres mostrassem documentos pessoais. O procedimento é padrão em casos em que a polícia é acionada. Uma delas passou a agir com extremo nervosismo. Quando foi verificado o nome, a notícia de que era foragida da Justiça acusou no sistema policial.

Já a segunda mulher dispensou atendimento médico. Apenas seguiu à Delegacia para o registro das agressões. De acordo com a polícia, a foragida ficou em uma cela separada na carceragem e irá ser transferida a uma unidade prisional feminina.