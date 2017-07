Força Tática apreende drogas em Itaquá

Equipe da Força Tática, da Polícia Militar (PM), prendeu na sexta-feira (7) um homem, suspeito de tráfico de drogas, no bairro do Marengo, em Itaquaquecetuba. A prisão foi feita em flagrante e aconteceu durante operação. Com ele foram encontradas cerca de 500 gramas de entorpecentes. O caso foi registrado no Distrito Policial (DP) da cidade.

Segundo informações da PM, o homem é maior de idade e estava com 165 invólucros de maconha, 22 invólucros de cocaína , 16 eppendorf de crack e R$ 1.668 em dinheiro, que é proveniente da venda de drogas. Após ver a polícia, o infrator tentou fugir e se jogou dentro de um córrego. Os policiais entraram na água e impediram a fuga.