Força Tática prende suspeito de pertencer à quadrilha de roubo de carga

Policiais da Força Tática de Itaquaquecetuba prenderam um homem suspeito de pertencer a uma quadrilha especializada em roubos de carga no Alto Tietê e Capital. Segundo a polícia, a prisão permitiu que um carregamento de itens importados fosse recuperado. As mercadorias estão estimadas em R$ 44 mil.

A detenção do assaltante ocorreu na noite de quarta-feira (19), na Rua Machadinho, no Jardim Joandra. A PM recebeu denúncia anônima sobre dez indíviduos descarregando uma carga roubada. O relato descrevia que o bando estava tirando várias caixas e colocando-as em outro veículo.

Diante da informação, os policiais seguiram ao local e flagraram o grupo transportando a carga roubada. Com a presença da polícia, os suspeitos saíram correndo. Inclusive, um deles tentou fugir no veículo em que as caixas com materiais importados estava sendo colocada. Contudo, ele foi detido.

Em um breve interrogatório, os policiais descobriram que o suspeito receberia a quantia de R$ 1 mil para levá-la à Capital. Também souberam que o roubo a carga ocorreu na região do Brás.

De acordo com a polícia, o motorista foi feito refém e mantido em cárcere privado. Apenas foi liberado, em Guarulhos, quando a carga foi recuperada e o homem preso.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.