Força Tática recupera carro de luxo roubado há três anos em Suzano

Policiais da Força Tática recuperaram um carro de luxo, em Suzano. Segundo a polícia, o veículo foi roubado há três anos, na Zona Oeste de São Paulo. Dois irmãos foram encaminhados à Delegacia Central, mas responderão em liberdade por receptação e uso de documento falso. O caso aconteceu na Rua Jeca Tatu, no Jardim Colorado.

A polícia suspeitou da atitude dos irmãos, que trafegavam no bairro suzanense. Em uma analise ao veículo, os policiais descobriram que o chassi foi adulterado. Além disso, o documento apresentado tinha sinais de falsificação.

A princípio, a polícia questionou o motorista do carro - um desempregado de 33 anos. Ele negou ter conhecimento sobre a origem do carro. Também disse que o veículo lhe pertencia, uma vez que comprou do irmão.

Por conta do familiar citado estar ao lado do motorista, os policiais perguntaram sobre o fato. O segundo suspeito afirmou ter feito um negócio ao trocar o carro de luxo em outro, e que passou o veículo para o irmão pagar. Apesar de estar desempregado, o homem explicou que as parcelas estavam sendo quitadas em dia. Ele também negou ter conhecimento sobre a ilicitude do carro.

Segundo a polícia, os suspeitos tem passagens na Justiça por roubo, receptação e envolvimento em jogos de azar. Os documentos falsos e o carro foram apreendidos.