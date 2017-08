Frentista reage a tentativa de roubo e luta com assaltante em Itaquaquecetuba

Um frentista reagiu a um assalto após confirmar que o assaltante usava uma arma de brinquedo. O fato aconteceu em um posto de combustível localizado na Rodovia Alberto Hinoto, no Jardim Santa Helena. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito chegou a ser imobilizado pela própria, até a chegada de viaturas da Força Tática.

A tentativa de roubo ocorreu no domingo (20). O suspeito entrou no estabelecimento e conseguiu abordar dois funcionários. Ele usava revólver calibre 38. Quando se aproximou das vítimas, um dos frentistas observou que o armamento era falso. De modo espontâneo, a vítima acertou um soco no rosto do assaltante, que caiu ao chão.

A seguir, o próprio frenstista conseguiu imobilizá-lo. Demais funcionários do posto acionaram a PM, que chegou minutos depois. Por causa da força no golpe, o assaltante precisou passar por atendimento médico, em razão dos ferimentos causados.

Segundo a polícia, o suspeito confessou o crime. Ele têm passagem na Justiça por tráfico de drogas.

A arma falsa foi apreendida, enquanto o assaltante preso deverá passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (21). O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.