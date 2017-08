GCM de Itaquá prende duas pessoas em menos de quatro horas

Em um intervalo de menos de quatro horas, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou uma prisão e uma apreensão em flagrante. No primeiro caso, um adolescente suspeito de tráfico foi apreendido com 58 porções de cocaína, 17 de maconha e R$ 77. Já a segunda detenção aconteceu após um homem simular estar armado e roubar o celular de uma mulher.

As prisões aconteceram na quinta-feira (3) nos bairros Palmas de Itaquá e Jardim Claudia.

A princípio, os guardas informaram que o adolescente foi encontrado na Rua Ouro Verde de Minas. A via é conhecida pelo livre comércio de entorpecentes. Na ocasião da abordagem, o menor tentou fugir correndo, mas acabou sendo detido. Além das drogas apreendidas, a corporação conseguiu encontrar um caderno com a contabilidade do narcotráfico.

Segundo caso

Já o assaltante foi detido na Estrada de Santa Isabel. A GCM patrulhava pela via, quando ouviu pessoas gritarem ‘pega ladrão’. Diante disto, os guardas flagraram o suspeito correndo. Apesar da tentativa de fuga, o homem foi alcançado.

Em seguida, a vítima se aproximou e disse que o suspeito simulou estar armado e conseguiu arrancar o telefone celular. Ele foi preso em flagrante e responderá por roubo.